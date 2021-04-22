مقابل اشتراك شهري.. أجهزة الأمن تداهم وكرا لتوزيع شبكات الإنترنت بالدقي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام نجار مسلح، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، بمحافظة الجيزة بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون، وذلك من داخل إحدى محال الحاسبات الكائن مقره بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (8 راوتر، جهاز إكس بوينت، 4 سويتش، جهاز سيرفر، جهاز كمبيوتر بالمشتملات، جهاز واى فاى إس كوم، مجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية).



بمواجهة المذكور أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.