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عبدالله غلوش: مسلسل "بين السما والأرض" تجربة بها مغامرة كبيرة

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استضاف محمد طارق أضا، في حلقة جديدة من برنامجه "كأس انرجي للدراما"، على راديو إينرجي 92.1، الناقد الفني عبدالله غلوش، للتعليق على منافسات الأسبوع الأول من الدراما الرمضانية.

وفي البداية، أعرب غلوش إعجابه بالثنائي أحمد مكي و كريم عبدالعزيز، في مسلسل الاختيار2، قائلاً: "التجربة حلوة وأحداثها بدأت تتسارع"، وعن مسلسل "بين السما والأرض، قال أن هذه التجربة من أكثر التجارب المفضلة له في رمضان، وهي تجربة بها نوع من المغامرة خاصة إنه لإمر صعب تحويل فيلم من 90 دقيقة لعمل 15 حلقة، وتابع: "أتوقع بعد ردة الفعل الجيدة التي حققها المسلسل هذا العام، سيكون هناك زيادة في أعداد مسلسلات الـ15 حلقة العام المقبل، فجميع المشاركين في العمل من درة، أحمد بدير، محمد ثروت قدموا أداء جيد ومتميز".

وعن مسلسل "قصر النيل، أعلن غلوش إعجابه بفريق العمل بدءً من التأليف والسيناريو والملابس وغيرها من الأمور، قائلاً: "النقد الوحيد للعمل هو عرضه في السباق الرمضاني، فهذا النوع من المسلسلات لا يحتاج زحمة رمضان".

وقال غلوش، في تعليقه على مسلسل "نسل الأغراب": "على الرغم منه انه فيه بعض اخطاء،الا انه من أكثر المسلسلات التي يتابعها الكثير، فالفنان أحمد السقا قدم دور من أحلى وأفضل أدواره".

وأشاد الناقد الفني بمسلسل "لعبة نيوتين" الذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي، قائلاً: "المسلسل به مواصفات عاليمة وخاصة الشخصية التي تقدمها منى زكي".
وختم حديثه عن مسلسل "كل ما نفترق"، حيث قال أن المشاجرات التي وقعت بين ابطال العمل تسببت في دعاية سلبية كبيرة للمسلسل.
وخلال الحلقة، كان هناك مداخلة من قبل الفنانة ريهام عبدالغفور التي تشارك في مسلسل "قصر النيل"، وقالت: "سعيدة بالشخصية التي اقدمها وخاصة في الستينيات، فهي شخصية جديدة وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور".

بينما قالت الفنانة منى زكي، في تصريحاتها للبرنامج: "بشكر القائمين على مسلسل لعبة نيوتن لاختياري في هذا العمل، وأتمني الاستمرار على نفس الوتيرة حتى نهاية الشهر الفضيل".

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