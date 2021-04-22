عبدالله غلوش: مسلسل "بين السما والأرض" تجربة بها مغامرة كبيرة

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عبدالله غلوش: مسلسل "بين السما والأرض" تجربة بها مغامرة كبيرة
الخميس 22/أبريل/2021 - 01:33 م
الفجر الفني
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استضاف محمد طارق أضا، في حلقة جديدة من برنامجه "كأس انرجي للدراما"، على راديو إينرجي 92.1، الناقد الفني عبدالله غلوش، للتعليق على منافسات الأسبوع الأول من الدراما الرمضانية.
وفي البداية، أعرب غلوش إعجابه بالثنائي أحمد مكي و كريم عبدالعزيز، في مسلسل الاختيار2، قائلاً: "التجربة حلوة وأحداثها بدأت تتسارع"، وعن مسلسل "بين السما والأرض، قال أن هذه التجربة من أكثر التجارب المفضلة له في رمضان، وهي تجربة بها نوع من المغامرة خاصة إنه لإمر صعب تحويل فيلم من 90 دقيقة لعمل 15 حلقة، وتابع: "أتوقع بعد ردة الفعل الجيدة التي حققها المسلسل هذا العام، سيكون هناك زيادة في أعداد مسلسلات الـ15 حلقة العام المقبل، فجميع المشاركين في العمل من درة، أحمد بدير، محمد ثروت قدموا أداء جيد ومتميز".
وعن مسلسل "قصر النيل، أعلن غلوش إعجابه بفريق العمل بدءً من التأليف والسيناريو والملابس وغيرها من الأمور، قائلاً: "النقد الوحيد للعمل هو عرضه في السباق الرمضاني، فهذا النوع من المسلسلات لا يحتاج زحمة رمضان".
وقال غلوش، في تعليقه على مسلسل "نسل الأغراب": "على الرغم منه انه فيه بعض اخطاء،الا انه من أكثر المسلسلات التي يتابعها الكثير، فالفنان أحمد السقا قدم دور من أحلى وأفضل أدواره".
وأشاد الناقد الفني بمسلسل "لعبة نيوتين" الذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي، قائلاً: "المسلسل به مواصفات عاليمة وخاصة الشخصية التي تقدمها منى زكي".
وختم حديثه عن مسلسل "كل ما نفترق"، حيث قال أن المشاجرات التي وقعت بين ابطال العمل تسببت في دعاية سلبية كبيرة للمسلسل.
وخلال الحلقة، كان هناك مداخلة من قبل الفنانة ريهام عبدالغفور التي تشارك في مسلسل "قصر النيل"، وقالت: "سعيدة بالشخصية التي اقدمها وخاصة في الستينيات، فهي شخصية جديدة وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور".
بينما قالت الفنانة منى زكي، في تصريحاتها للبرنامج: "بشكر القائمين على مسلسل لعبة نيوتن لاختياري في هذا العمل، وأتمني الاستمرار على نفس الوتيرة حتى نهاية الشهر الفضيل".
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