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الجيش الإسرائيلي: سوريا أطلقت عدة صواريخ "أرض –جو" من طراز "أس إيه 5"

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:32 م
قصف صاروخي
قصف صاروخي
وكالات
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عدة صواريخ "أرض –جو" من طراز "أس إيه 5"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ووفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء، تصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في ضواحي دمشق.

 

وقالت الوكالة السورية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مضيفة أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم كما وقعت بعض الخسائر المادية.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له حسابه على تويتر، أنه شن هجومًا على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن صاروخًا سوريًا أرض-جو انفجر في جنوب إسرائيل في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونا النووي الذي تحيط به السرية.

 

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