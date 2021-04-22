عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

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الخميس 22/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عدم وجود أي من الاسس القانونية التي يُمكن بموجبها أن يُعاقب الريال لمشاركته في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي قد هدد بمعاقبة الملكي مشيرًا إلى إمكانية أن يتم إستبعاده من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

ومن المُقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للأتحاد الأوروبي يوم غدًا الجمعة لتحديد الأماكن النهائية الخاصة ببطولة أوروبا وكذلك تحليل ما جرى خلال الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن اللجنة التنفيذية لا تتمتع بصلاحية لمعاقبة الملكي أو أي من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي ولا يوجد أي أساس قانوي لإتخاذ هذا الإجراء المتمل.

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