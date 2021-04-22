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وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بعدد تصريحات المهمة بشأن الوضع الوبائي بمصر، وذلك في ظل زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأبرزها فرض مزيد من قيود خلال الفترة المقبلة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات المتحدث باسم الوزراء:

الضوء الأحمر في هذه الحالة:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن هناك زيادة في نسبة إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، متابعًا: "وإذا زاد بمقدار معين تحدده وزارة الصحة ستعطي لنا الضوء الأحمر"

وأضاف سعد، أن لجنة الأزمات تدرس كافة السيناريوهات في ضوء متابعة أعداد الإصابات بكورونا.

فرض مزيد من قيود خلال الفترة المقبلة:

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك خيارات كثيرة، وكل الخيارات تكون مطروحة أثناء الأزمات، ولا
نستبعد فرض مزيد من القيود خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "لجنة إدارة الأزمات تنعقد في أي وقت إذا استدعت الحاجة، ووزارة الصحة هي الجهة التي تحدد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من عدمه في ضوء تزايد إصابات كورونا".


تصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصر خلال شهرين:

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، موضحًا أن مصر لديها بنية أساسية تؤهلها لتصنيع لقاحات كورونا.

وأشار "سعد"، إلى أن مصر هي أول دول إفريقية توقع اتفاق تصنيع اللقاحات محليًا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، مستكملا " من الآن سيتم تصنيع 2 مليون جرعة لقاح نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا".

الوضع الآن مقلق:

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع في شهر رمضان مقلق بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا، منوهًا بأن البيانات الرسمية لا تعكس الأعداد الواقعية لإصابات فيروس كورونا، بل الأعداد الواقعية على الأرض أكثر.

وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا، معلقًا: "الوضع الآن مقلق".


مناشدة عاجلة للمواطنين:

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة، والإجراءات الاحترازية، متابعا "إذا استشعرنا أن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات سنتخذها".

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