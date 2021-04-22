Advertisements

معاينة حريق بسوق أجيكيو بمدينة السلام

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة السلام الأول اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل سوق أجيكيو بمدينة السلام، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته والخسائر الملحقة به. 

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أكشاك بمدينة السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات وجار عمل التحريات لكشف أسباب الحريق وملابساته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السلام

أخبار تهمك

7 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 23 ساعة

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 22 ساعة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

01:36 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر