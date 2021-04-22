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معاينة حريق بسوق أجيكيو بمدينة السلام
الخميس 22/أبريل/2021 - 01:37 م
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام الأول اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل سوق أجيكيو بمدينة السلام، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته والخسائر الملحقة به.
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أكشاك بمدينة السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات وجار عمل التحريات لكشف أسباب الحريق وملابساته.
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