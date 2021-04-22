معاينة حريق بسوق أجيكيو بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام الأول اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل سوق أجيكيو بمدينة السلام، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته والخسائر الملحقة به.



