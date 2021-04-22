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رسميًا.. الولايات المتحدة تخطر تركيا باستبعادها من صفقة طائرات F-35

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد حســـــــين
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أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، رسميًا اليوم الخميس، باستبعادها من اتفاقية إنتاج طائرات F-35 بسبب شرائها أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-400، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن مصدر في البنتاغون.

ووفقًا لوكالة الأنباء، ألغت الولايات المتحدة صفقة F-35 لعام 2007 مع تركيا وأبرمت صفقة جديدة مع بقية المشاركين في البرنامج – أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة.

وحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أثار قرار تركيا، العضو في الناتو، نشر نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع بدلاً من نظام باتريوت الأمريكي، أزمة في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وفي يوليو 2019، تم تسليم الدفعة الأولى إلى تركيا. 

وعلى الرغم من مطالب السلطات الأمريكية المتكررة بالتخلي عن الصفقة والعقوبات التي تم فرضها في ديسمبر الماضي، رفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت التفاوض بشأن الإمداد الإضافي لأنظمة S-400 الروسية.

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