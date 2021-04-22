استولى على 10 ملايين جنيه من الأهالي.. الأموال العامة تضبط شخصا بإحدى محافظات الصعيد



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من (5) أشخاص ضد كلًا من (أحد الأشخاص - سيدة)، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.







فقد أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بلغت (عشرة ملايين جنيه) وذلك بزعم إستثمارها وتوظيفها فى المجال المشار إليه، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمُخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.