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مصر خارج القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لاحترامها حقوق العمل والعمال

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر، مؤكدا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وقال الوزير، في بيان،: إن الوزارة تلقت خطابًا بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.

ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو 2021 بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

يذكر أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بعدد 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".

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