أحمد ناجي: الإعلام ضخم تصريحاتي بشأن الحضري.. ومشاركة الشناوي قرار خاطئ





أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن الإعلام ضخم تصريحاته بشأن مشاركة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الأسبق في لقاء السعودية ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بتدخلات خارج إطار المنتخب.





وقال ناجي عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد اليوم الخميس إنه يتحدث دائما بكل خير عن الحضري موضحا أنه لم يقلل من قيمة انجاز الحضري ولكنى حكى ما حدث فقط.





وأشار إلى أن مشاركة الحضري في المونديال وكونه أكبر حارس يشارك في كأس العالم اسعدته مثلما أسعدت كافة الشعب المصري لأن الحضري أضاف الكثير إلى تاريخ الكرة المصرية.





وأوضح أن فريقه سيعتبر الفوز على الأهلي بنتيجة ٢-١ بداية لتطور النتائج بالدوري مؤكدا أن فريقه يقدم مباريات قوية وكان الأقرب والأحق بالفوز بمباريات سابقة مثل بيراميدز الذي انتهى بالتعادل ولم يحتسب الحكم هدفا صحيحا لسموحة رغم تجاوز شريف إكرامي حارس بيراميدز بالكرة خط المرمى.





وأشار إلى أن سموحة يملك مدير فني مميز وهو أحمد سامي متمكن من أدواته كما أن الفريق لديه شخصية واضحة وتنظيم حتى في الهجمات المرتدة.





وأكد أن تطور مستوى الهاني سليمان حارس المرمى لم يأت من فراغ بل نتيجة مجهود كبير من الحارس وزملاءه في التدريب معه.





وأوضح أن فريقه لعب من أجل الفوز على الأهلي مثل باقي اللقاءات مؤكدا أن سموحة لن يتأثر برحيل هدافه حسام حسن لأهلي طرابلس الليبي لأنه يملك البدائل.





وانتقد ناجي قرار مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في لقاء أمس بعد ساعات من تعافيه من فيروس كورونا.





وأكد ناجي أن الشناوي خضع لبروتوكول علاج كورونا وكان الافضل أن يحصل على راحة إضافية ليكون في افضل مستوى ويستمر الحارس علي لطفي.





وأشار إلى أن الشناوي افضل حارس داخل افريقيا ولم يتأثر بخطأه في لقاء سموحة ولكن كان الأفضل اراحته أمام سموحة.







