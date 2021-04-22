تراث وفنون باكستان في أمسية رمضانية على مسرح الأوبرا الصغير





تبدا السهرات العربية والاسلامية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ايناس عبد الدايم ضمن برنامجها الفنى والثقافى خلال شهر رمضان المعظم حيث يقام بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة حفلا فى التاسعة مساء السبت 24 ابريل على المسرح الصغير ويبدأ بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم يليه مجموعة من العروض الفلكورية التي تمثل جانبا من التراث الباكستانى إلي جانب بعض الاعمال الغنائية والموسيقية التى تعبر عن الوان الفنون المحلية .



يشار ان السهرات العربية والاسلامية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية خلال شهر رمضان المبارك تأتى تأكيداً على الروابط الثقافية والفنية القوية بين مصر ودول العالم .