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عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام إنبي.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي يوم السبت المقبل على ستاد بترو سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض المدافع المغربي بدر بانون للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه بالأمس أمام نظيره سموحة.

وأصيب بانون في العضلة الخلفية حيث تحوم الشكوك حول موقفه من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة الأمس.

وخسر الأهلي بالأمس أمام سموحة بهدف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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