إنهاء كافة إجراءات بيع فندق "ميريديان هليوبوليس " الي "إيمكس إنترناشيونال"

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية بيع فندق ميريديان هيليوبوليس لشركة إيمكس إنترناشيونال مقابل 605 ملايين جنيه، يتم سدادها على دفعات توزع بين مليون جنيه حجز قبل التعاقد "نقدًا"، مبلغ 154 مليون جنيه "تقدًا"، مبلغ 450 مليون جنيه (شيكات آجلة) تمثل باقى القيمة المستحقة لبيع ألفندق، كما تم الحصول على شيكات آجلة بمبلغ 50.6 مليون جنيه تمثل قيمة ألفوائد المستحقة خلال فترة السماح.

وفي 26 ديسمبر 2019 ، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، على العرض المقدم للبنك الأهلى المصرى من شركة إيمكس إنترناشيونال لشراء فندق ميريديان هليوبوليس المملوك للشركة الوطنية للإسكان، وذلك بإجماع الحاضرين والبالغ نسبتهم 93.7% من إجمإلى عدد أسهم الشركة، وذلك نظير مبلغ إجمإلى قدره 605 ملايين جنيه على أن يتم سداد ما قيمته 50% من إجمإلى الثمن عند تحرير العقد الابتدائى للبيع وتسليم الفندق، وسداد باقى الثمن خلال 5 سنوات مع احتساب فائدة متناقصة قدرها 13.5% سنويًا على الجزء الأجل من ثمن البيع.