عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

تلقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضا من إحدى الأندية الفرنسية للتعاقد مع المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة الكرة بالنادي وافقت مبدئيا على الاستغناء عن خدمات ديانج، خاصة أن العرض المقدم يتخطى ال5 مليون دولار وقد يصل إلى أكثر من ذالك.









وأضاف، أن اللاعب أبلغ مسئولي القلعة الحمراء برغبته في خوض تجربة الاحتراف في القارة العجوز خلال الموسم القادم، بعد أن تلقى أكثر من عرض أسباني من خلال الوكلاء في بداية الموسم الحالي.





وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف من فريق سموحة السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.