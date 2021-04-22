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بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، موسم حصاد القمح، وذلك عقب تفقده لعدد من المزارع وصومعة القمح بمدينة بنها، وشاهد المحافظ على الطبيعة بداية حصاد محصول القمح.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، وعربي أحمد وكيل وزارة التموين.

واطلع المحافظ على دفتر التسجيل لكمية الأقماح الواردة للصومعة وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.

وأشار المحافظ، إلى أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الأراضي المنزرعة للقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وساهم ذلك عبر إنشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ سعتها التخزينية 90 ألف طن، وهذا ما أدى إلى رفع المساحة المنزرعة هذا العام الى 51632 فدان على مستوى المحافظة، من إجمالي 160 ألف فدان منزرعة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددًا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزراعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفًا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

وأثناء الافتتاح أفاد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بأن سلالات القمح التي يتم زراعتها وهي (مصر 1)، تعطي إنتاجية أعلى للفدان الواحد، والتي تعوض نقص المساحة المنزرعة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة 51632 فدانا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 330 ألف أردبا، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 222840 طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة.
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية

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