تحرير 5080 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5080) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1882) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (189) مخالفة السير بدون تراخيص، (26) مخالفة موقف عشوائي، (20) مخالفة شروط التراخيص.





