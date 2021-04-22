صندوق الاستثمار الروسي: شركة مصرية اتفقت على إنتاج جرعات من لقاح سبوتنيك

قال صندوق الاستثمار الروسي، اليوم الخميس، إن شركة "مينا فارم" المصرية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، إن اللقاح الروسي يتميز عن كل اللقاحات في العالم، وأن الصين وأمريكا وأوروبا انتهجوا نفس النهج الروسي على الرغم من أنهم لن ينتهوا من المرحلة الثانية.

وتابع "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين: "نجري مفاوضات مع عدو دول لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها منها مصر".

وأشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن هناك مشروعات مشتركة كثيرة بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أنهم قاموا ببيع أكثر من 13 مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا للدول المختلفة.