"الأجانب "يواصلون صيد الفرص بالبورصة ويسجلون 20.8 مليون جنيه

أنهت البورصة تعاملات اليوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسي وحيدأً بسبب هبوط كافة الأسهم القيادية بضغوط بيعية من قبل المصريين والعرب .





وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو الشراء ، وحققت نحو 20.8 مليون جنيه، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بحوالي 12 مليون جنيه و 8.7 مليون جنيه علي التوالي .









وبلغت نسبة إستحواذ الأجانب من تعاملات البورصة اليوم حوالي 4.8% ، فيما بلغت نسبة إستحواذ المصريين والعرب نحو 89% و2.5% علي التوالي ، كما إستحوذت المؤسسات علي نسبة 52.4% والأفراد علي نسبة 47.5%.



