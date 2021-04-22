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"الأجانب "يواصلون صيد الفرص بالبورصة ويسجلون 20.8 مليون جنيه

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة تعاملات اليوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسي وحيدأً بسبب هبوط كافة الأسهم القيادية بضغوط بيعية من قبل المصريين والعرب .

وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو الشراء ، وحققت نحو 20.8 مليون جنيه، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بحوالي 12 مليون جنيه و 8.7 مليون جنيه علي التوالي .


وبلغت نسبة إستحواذ الأجانب من تعاملات البورصة اليوم حوالي 4.8% ، فيما بلغت نسبة إستحواذ المصريين والعرب نحو 89% و2.5% علي التوالي ، كما إستحوذت المؤسسات علي نسبة 52.4% والأفراد علي نسبة 47.5%.

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