تامر حسني يحتل المركز الأول في الإذاعة الهولندية بتتر نسل الأغراب





احتل النجم تامر حسني، المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على موقع الموسيقى الهولندي"أرب ساوند" والمهتم بالأغاني العربية، وذلك بتتر مسلسل نسل الأغراب.



وقدم حسني، تتر مسلسل"نسل الأغراب" لأول مرة باللهجه الصعيدي، وهو من كلمات ساره سعيد، وألحان

هيثم نبيل، ومن توزيع فهد.



كما يقدم حسني، خلال أحداث المسلسل ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا بمثابة أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.



جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.