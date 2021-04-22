Advertisements

في اليوم العالمي للأرض.. وزيرة البيئة تطلق حملة توعية بعنوان "معا نستعيد أرضنا"

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أطلقت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة توعية تحت عنوان "معا نستعيد أرضنا" لرفع الوعي البيئي في اليوم العالمي للأرض 2021، وذلك من خلال منشورات عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

ووجهت الوزارة خلال المنشور نصيحة للمواطنين قائلة "أزرع شجرة.. أمشي أو استخدم دراجة.. رشد في استهلاك الطعام.. وفر في الطاقة.. أعد التدوير.. معا سوف نستعيد أرضنا".

وفي ذات السياق، تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمي للأرض ٢٢ ابريل الجاري من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.

ودعت فؤاد، بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعي لإنقاذ كوكبنا الأرض، فعلى الافراد مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط، مشيرة الى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم في إنقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام وأيضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها.

كما دعت وزيرة البيئة المواطنين إلى تقليل استهلاك البلاستيك في حياتنا اليومية، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية في مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة في هذا الشأن.

وأكدت فؤاد على أهمية التوقف عن كل الأعمال إلى تؤدي إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنسانية، لافتة انه من العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التي من صنع الإنسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجي يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه. فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام. 

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للأرض تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 دولة حول العالم.
في اليوم العالمي للأرض.. وزيرة البيئة تطلق حملة توعية بعنوان "معا نستعيد أرضنا"
في اليوم العالمي للأرض.. وزيرة البيئة تطلق حملة توعية بعنوان "معا نستعيد أرضنا"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البيئة الارض

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

01:36 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر