وزير التنمية المحلية: 25% من مشروعاتنا متجهه للاقتصاد الأخضر (فيديو)

كشف اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، تفاصيل توقيع اتفاقية بين الوزارة وبنك الإعمار، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن تأسيس الجزء الفني في مشروعين، إحداهما خاص بمترو أبو قير بالإسكندرية.

وأشار "الشعراوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن مصر من أوائل الدول التي طرحت سندات خضراء في البورصة العربية.

وأضاف اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، أن 25% من المشروعات التي يتم تنفيذها متجهة في اتجاه الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أنهم يسعون لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية.

