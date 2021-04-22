تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم





تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع ، وتراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضغوط هبوط الأسهم القيادية علي رأسها التجاري الدولي









وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً في البورصة لمصرية اليوم فتصدرت شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع 9.9% ووصل سعر السهم 1 جنيه ، تلاه رواد للسياحة بنسبة 9.6% تلاه العربية للمحابس بـ 8.4% ، ثم ليسيكو مصر بنسبة 7.1% وأخيراً سبيد مديديكال بنسبة 7%.







