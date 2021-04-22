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هاشتاج تامر حسني تتر الموسم يتصدر المركز الأول على تويتر

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدَّر هاشتاج تامر حسني تتر الموسم المركز الأول على موقع التدوينات تويتر، كما يحتل  تتر مسلسل نسل الأغراب المركز الأول على تريند الموسيقى على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

وقدم حسني، تتر مسلسل"نسل الأغراب" لأول مرة باللهجه الصعيدي، وهو من كلمات ساره سعيد، وألحان
هيثم نبيل، ومن توزيع فهد.

كما يقدم حسني،  خلال أحداث المسلسل  ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا  بمثابة  أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.

جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.
هاشتاج تامر حسني تتر الموسم يتصدر المركز الأول على تويتر
هاشتاج تامر حسني تتر الموسم يتصدر المركز الأول على تويتر

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