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6 مطالب من طلاب الشهادة الثانوية لوزير التعليم

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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دشن أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي هاشتاج تحت عنوان "طلاب الثانوية دفعة كورونا".
وقالوا في استغاثة لهم موجها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
نحن أولياء أمور لطلبة الشهادة الثانوية العامة نطالب بإلغاء آخر وحدتين من كل مادة نظرا لضيق الوقت حيث:
1- تأخر بدء العام الدراسى أكثر من شهرًا كاملًا.
2- طول المناهج الدراسية للثانوية العامة وتعدد مصادر المعرفة لكل مادة منها على بنك المعرفة المطلوب من الطالب الألمام بمحتواه.
3- تم إضافة جزء كبير من منهج سنة ثانية ثانوى اللى اتلغى السنة اللى فاتت بسبب كورونا على مناهج ثالثة ثانوى.
4- مذاكرة الطلبة لدروسهم كلها وسعيهم لمحاولة فهم الدروس بمفردهم دون مساعدة من المدرسين بعد قفل السناتر والغاء الدروس الخصوصية.
5- إضاعة وقت كبير فى نزول الطلبة للمدارس فى شهور إبريل ومايو ويونيو لتجربة السيستم.
6- باقى شهرين وحتى الآن لا يوجد نماذج للامتحانات الجديدة لتدريب الطالب عليها أسوة بطلبة الثانوية العامة خلال السنوات الماضية.

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