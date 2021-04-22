6 مطالب من طلاب الشهادة الثانوية لوزير التعليم

وقالوا في استغاثة لهم موجها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

نحن أولياء أمور لطلبة الشهادة الثانوية العامة نطالب بإلغاء آخر وحدتين من كل مادة نظرا لضيق الوقت حيث:

1- تأخر بدء العام الدراسى أكثر من شهرًا كاملًا.

2- طول المناهج الدراسية للثانوية العامة وتعدد مصادر المعرفة لكل مادة منها على بنك المعرفة المطلوب من الطالب الألمام بمحتواه.

3- تم إضافة جزء كبير من منهج سنة ثانية ثانوى اللى اتلغى السنة اللى فاتت بسبب كورونا على مناهج ثالثة ثانوى.

4- مذاكرة الطلبة لدروسهم كلها وسعيهم لمحاولة فهم الدروس بمفردهم دون مساعدة من المدرسين بعد قفل السناتر والغاء الدروس الخصوصية.

5- إضاعة وقت كبير فى نزول الطلبة للمدارس فى شهور إبريل ومايو ويونيو لتجربة السيستم.

6- باقى شهرين وحتى الآن لا يوجد نماذج للامتحانات الجديدة لتدريب الطالب عليها أسوة بطلبة الثانوية العامة خلال السنوات الماضية.

دشن أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي هاشتاج تحت عنوان "طلاب الثانوية دفعة كورونا".