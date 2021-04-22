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الهلال الأحمر يعقم أكبر مساجد القاهرة والجيزة غدا
الخميس 22/أبريل/2021 - 02:34 م
آيات عامر
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تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح غد الجمعة، بتعقيم أكبر مساجد القاهرة والجيزة، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
ويعتبر الهلال الأحمر المصري جهاز معاون لكافة الأجهزة والسلطات في أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع. وتقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.
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