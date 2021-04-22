Advertisements

الهلال الأحمر يعقم أكبر مساجد القاهرة والجيزة غدا

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح غد الجمعة، بتعقيم أكبر مساجد القاهرة والجيزة، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ويعتبر الهلال الأحمر المصري جهاز معاون لكافة الأجهزة والسلطات في أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع. وتقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الهلال الاحمر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 23 ساعة

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

01:36 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر