توقعات جديدة .. خبير : المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف مستوي الـ 10900 نقطة خلال الأسبوع القادم

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية مع نهاية تداولات الاسبوع قد أغلقت علي نتائج ايجابية تعد الافضل منذ الشهر الماضي ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوي 10600 نقطه وثباتة أعلي مستوي الدعم الخالي 10500 نقطة ، يدفعة لمواصلة الصعود لاستهداف مستوي 10900نقطة.

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه من الطبيعي صعود السوق خلال الاسبوع الماضي بعد سلسلة الإنخفاضات المتتالية واللتي اقترب الؤشر خلالها من مستوي الدعم الهام عند 10200 نقطة حيث تم تكوين مراكز شرائية في هذة المناطق وإستعاد الأداء توازنة وصعد الي المستويات السابق ذكرها بالقرب من مستوي 10600 نقطة.









وتوقع الخبير مع بداية الاسبوع القادم أن يكون أداء البورصة المصرية أكثر إيجابية ويعقبة مزيد من السيولة وتفاعل غالبية الأسهم مع هذا الأداء الإيجابي وخاصة الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلي والتي سوف تكون سبب رئيسي في وصول المؤشر الرئيسي لمستوي 10900 نقطة .



