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توقعات جديدة .. خبير : المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف مستوي الـ 10900 نقطة خلال الأسبوع القادم

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:28 م
نيفين سمير
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قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية مع نهاية تداولات الاسبوع  قد أغلقت علي نتائج ايجابية تعد الافضل منذ الشهر الماضي ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوي 10600 نقطه وثباتة أعلي مستوي الدعم الخالي 10500 نقطة ،  يدفعة لمواصلة الصعود لاستهداف مستوي 10900نقطة.
 
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه من الطبيعي صعود السوق خلال الاسبوع الماضي بعد سلسلة الإنخفاضات المتتالية واللتي اقترب الؤشر خلالها من مستوي الدعم الهام عند 10200 نقطة  حيث تم تكوين مراكز شرائية في هذة المناطق وإستعاد الأداء توازنة وصعد الي المستويات السابق ذكرها بالقرب من مستوي 10600  نقطة.


وتوقع الخبير مع بداية الاسبوع القادم أن يكون أداء البورصة المصرية أكثر إيجابية ويعقبة مزيد من السيولة وتفاعل غالبية الأسهم مع هذا الأداء الإيجابي وخاصة الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلي والتي سوف تكون سبب رئيسي في وصول المؤشر الرئيسي لمستوي 10900 نقطة .

اما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فذكر الخبير ، أن صعودة أقوي من المؤشر الثلاثيني حيث أغلق من نهاية تداولات الاسبوع عند مستوي 2011 نقطة ، وأمامة الان مستوي مقاومة عند  نقطة الـ 2030، و تجاوز هذا المستوي يدفعة لإستهداف مستوي 2150 نقطة خلال الفترة القادمة خاصة بعد حالة الإستقرار والهدوء النسبي التي سيطرت علي أداء المؤشرات خلال الاسبوع الماضي ، والتي توحي بإنتهاء عملية التصحيح العنيفة اللتي مر بيها السوق خلال الفترة السابقة.

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