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رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفدًا من شباب المصريين الدارسين بالخارج، في زيارة للمجلس، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والمستشار الدكتور سمير عبدالملاك – الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لتعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، في تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

ومن جانبه، رحب المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بالسفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة ووفد شباب الدارسين بالخارج، قائلا إن قضاة مجلس الدولة يتابعون بإعجاب شديد مجهودات وزارة الهجرة نحو إدارة ورعاية شئون المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية ويدعم الروابط القومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء أهداف التنمية المقررة، وواحد من بين هذه الأهداف يتمثل في تعريف وربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن زيارة وفد شباب الدارسين بالخارج للمجلس تأتي انطلاقا من مسئوليتنا تجاه هذه الفئة، لإمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن من تنمية وتطور في كافة المجالات فضلا عن تعريفهم بأهم المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، ونستهدف خلال هذه الزيارة تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة للسادة المواطنين

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على دعوته لزيارة وفد شباب الدارسين لمقر مجلس الدولة بهدف تعريفهم بتاريخ المجلس ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج، التي تستهدف ربطهم بوطنهم الأم ودمجهم في الجهود المبذولة للدفاع عن مصر خارجيا وتصحيح الصورة المغلوطة التي يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن، والرد على كافة ما يدور في أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة.
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الهجرة ووفد من شباب الدارسين بالخارج

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