المطرب رامي صبري ضيف عاشر حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"



يحل المطرب رامي صبري ضيفا على عاشر حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".



يتحدث رامي بجرأة عن رأيه في حال الوسط الفني والغنائي في مصر ويرد على التساؤلات الخاصة بخلافاته مع زملائه خاصة المطرب الكبير عمرو دياب بالإضافة لتفاصيل خلافه الأخير مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز شافعي والذي كان مثار جدل على السوشيال ميديا الفترة الماضية.



جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.