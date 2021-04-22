Advertisements

برلمانية: قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً استكمال للحقوق المكتسبة للمرأة

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، يأتي استكمالًا لحزمة الحوافز التي حققتها المرأة والمكتسبات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حيث إن القرار نص على أنه يجوز للنساء بناءٍ على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.

وأضافت رشاد، في بيان، اليوم، أن القرار يأتي في إطار توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية للمرأة، وذلك بعد فترة التمكين الحقيقة التي حصلت عليها النساء خلال السنوات الأخيرة، مستطردة: "سمعنا كثيرًا خلال العصور السابقة عن التمكين، ولكن لم يتعدى الأمر كونه حبر على ورق، ولكن في ظل وجود القيادة السياسية حصلت المرأة على العديد من الحقوق المكتسبة، وأصبح التمكين حقيقة على الأرض، وبالفعل تواجدت المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات والقطاعات".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة حققت نجاحات كبيرة في المناصب التي تقلدها، وأثبتت أنها جديرة بالثقة والمسؤولية الكبيرة التي منحت إياها، وأن الفترة المقبلة سنشهد تواجد النساء في العديد من القطاعات المختلفة بعدما أثبتن كفاءتهن على العمل العام وتقلد المناصب المختلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ ساعة و 20 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

01:36 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر