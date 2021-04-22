برلمانية: قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً استكمال للحقوق المكتسبة للمرأة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، يأتي استكمالًا لحزمة الحوافز التي حققتها المرأة والمكتسبات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حيث إن القرار نص على أنه يجوز للنساء بناءٍ على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.





وأضافت رشاد، في بيان، اليوم، أن القرار يأتي في إطار توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية للمرأة، وذلك بعد فترة التمكين الحقيقة التي حصلت عليها النساء خلال السنوات الأخيرة، مستطردة: "سمعنا كثيرًا خلال العصور السابقة عن التمكين، ولكن لم يتعدى الأمر كونه حبر على ورق، ولكن في ظل وجود القيادة السياسية حصلت المرأة على العديد من الحقوق المكتسبة، وأصبح التمكين حقيقة على الأرض، وبالفعل تواجدت المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات والقطاعات".



