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مايان السيد مهووسة بالسياسة في هجمة مرتدة مع أحمد عز

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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مايان السيد مهووسة بالسياسة في هجمة مرتدة مع أحمد عز

مع انتهاء الحلقة الثامنة من مسلسل هجمة مرتدة، بدأت ملامح دور مايان السيد في أن تتشكل بوضوح، كفتاة كل ما يشغلها في حياتها هي السياسة والرغبة في التمرد على الأوضاع السياسية في الفترة التي تدور فيها أحداث المسلسل في 2008.

يظهر هذا بوضوح من خلال مشهدين، الأول جمعها بشقيقها سيف (أحمد عز)، تحدثت فيه عن أوضاع جيلها وفقدان الشغف عند الأغلبية في حدوث أي حراك والخوف من تردي الأوضاع حال السكوت عليها لفترة أطول، والمشهد الثاني مع صديقها وليد (يوسف عثمان) الذي اصطحبها لمقابلة بعض الشباب النشط سياسيًا للحديث عن تبعات إضراب 6 أبريل 2008.

وتؤدي مايان في مسلسل هجمة مرتدة دور منار شقيقة سيف (أحمد عز)، وهي فتاة ذات شغف بالسياسة وتدرس في كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة.

ونجح هجمة مرتدة في جذب الانتباه خلال السباق الرمضاني بشكل كبير، حيث احتل المركز الأول لقائمة تريند تويتر لعدة أيام، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

وتتواجد مايان في موسم رمضان من خلال 3 مسلسلات، فبالإضافة إلى "هجمة مرتدة"، تشارك في بطولة مسلسلي "لعبة نيوتن" و"حرب أهلية".

وشاركت مايان من قبل في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي "أبو البنات والمغني"، ثم "ظل الرئيس" (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.



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هجمة مرتدة مايان السيد

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