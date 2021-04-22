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"الري": تنفيذ 51 إزالة في 9 محافظات على مستوى الجمهورية

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذها 51 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة في العديد من محافظات الجمهورية. 

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إن المحافظات شملت "القليوبية - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - الدقهلية - المنيا - سوهاج - أسوان"، مؤكدة أن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل61301 إزالة.

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