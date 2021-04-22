Advertisements
"الري": تنفيذ 51 إزالة في 9 محافظات على مستوى الجمهورية
الخميس 22/أبريل/2021 - 02:41 م
مصطفى الملاح
Advertisements
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذها 51 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة في العديد من محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إن المحافظات شملت "القليوبية - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - الدقهلية - المنيا - سوهاج - أسوان"، مؤكدة أن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل61301 إزالة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements