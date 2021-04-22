باسل خياط يطرد زوجته السابقة من مقر عملها ويستولي على ممتلكاتها

استمرارًا لتصاعد الأحداث في مسلسل حرب أهلية شهدت الحلقة الثامنة طرد الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) لزوجته السابقة مريم (يسرا) من المستشفى الخاص بها بعدما استغل التوكيل الذي منحته إياه لنقل ممتلكاتها باسمه.



ورغم سعادته فنجاح خطته في الاستيلاء على ممتلكات يسرا فإنه يلاحظ تغير سلوك زوجته معه لكنه لا يدرك سر التغير وهو أنها أدركت خيانته لها للمرة للثانية وتوقع العديد من المشاهدين أن ذلك ضمن خطتها للإيقاع به في مشكلة كبيرة، خاصة أنها تسببت بدخوله في شجار مع سائق آخر نتيجة خطأ أرتكبته.



حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.