Advertisements

"قومي المرأة" بالمنيا يدرب الفتيات والسيدات على المهن بقرى "حياة كريمة"

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
نظم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لعدد من الفتيات والسيدات من قرية جريس التابعة لمركز ابوقرقاص، وذلك ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتدريب على المهن والحرف المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاستمرار في تنظيم اعمال التدريب على التفصيل والخياطة لتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمره مقررة المجلس القومي للمرأة، إنه تم تدريب عدد من الفتيات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص، حيث تضمن التدريب أعمال النوال والخياطة، مشيدة بجودة وكفاءة الاعمال المنتجة من المتدربات، كما تم عرض المنتجات بالمقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بالمنيا، بدءا من يوم الثلاثاء 20 ابريل الجاري ولمدة 4 أيام.

أخبار تهمك

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر