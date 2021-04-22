"قومي المرأة" بالمنيا يدرب الفتيات والسيدات على المهن بقرى "حياة كريمة"

نظم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لعدد من الفتيات والسيدات من قرية جريس التابعة لمركز ابوقرقاص، وذلك ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتدريب على المهن والحرف المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاستمرار في تنظيم اعمال التدريب على التفصيل والخياطة لتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمره مقررة المجلس القومي للمرأة، إنه تم تدريب عدد من الفتيات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص، حيث تضمن التدريب أعمال النوال والخياطة، مشيدة بجودة وكفاءة الاعمال المنتجة من المتدربات، كما تم عرض المنتجات بالمقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بالمنيا، بدءا من يوم الثلاثاء 20 ابريل الجاري ولمدة 4 أيام.