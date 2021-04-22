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محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان لمناقشة وحل عدد من المشاكل والطلبات

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان بكافة دوائر المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزراء، ومديري مديريات الخدمات.
هنأ محافظ المنيا، نواب البرلمان وكافة الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا ان تعود الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على أهالي المحافظة، وأن تشهد المحافظة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
أكد المحافظ على أهمية مشاركة نواب البرلمان في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث دعا المحافظ نواب البرلمان لحضور الاجتماع الدوري لمبادرة حياة كريمة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
واستجاب المحافظ، للطلبات المقدمة من أحد نواب البرلمان بتشكيل لجنة من مديري الإدارات الهندسية ومديرية الشباب والرياضة والشئون القانونية والوحدة المحلية، وذلك لمناقشة المعوقات الخاصة بسور مركزي شباب مغاغة والعدوة، بالإضافة لتوفير فرصة عمل لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة الـ 5% بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.
طالب المحافظ، بالتنسيق مع نواب البرلمان ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لتطبيق خطة الدولة لتنفيذ مشروع سكن كريم، والعمل على توفير أماكن بديلة للأسر المستفيدة من المبادرة للبدء في اعمال تأهيل المنازل، مؤكدا ان هناك لجان مشكلة لتحديد الفئات المستحقة.
ووجه المحافظ، رئيس مدينة العدوة بإعداد مذكرة تفصيلية عن قطعة ارض مساحة 600 متر لتحديد مدي إمكانية الاستفادة منها لإقامة مجمع مصالح لخدمة أهالي مركز العدوة، كما وجه رئيس مدينة مغاغة بفحص موقف السجل المدني بقرية أبا التابعة لمركز مغاغة.
وكلف "القاضي"، رؤساء الوحدات المحلية، بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص محطات الوقود القائمة، موجها بدراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لتلك المحطات.

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