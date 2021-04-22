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عاجل.. استمرار عمل مصالح الضرائب يومي الجمعة والسبت

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:38 م
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
وكالات
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استمرار العمل بالمراكز الثلاثة وبقطاع الأموال بمصلحة الضرائب المصرية ، يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحه الضرائب المصريه أنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لهم في ٣٠ أبريل الجار ي فقد تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين ، ومركز متوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة ، وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة ، ومأمورية الشركات المساهمة بالأسكندرية ، ومأمورية استثمار القاهرة ، ومأمورية إستثمار الأسكندرية ، ومأمورية إستثمار الأقصر ) ، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية ، ومساء بعد الإفطار.

وأضاف كذلك استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين ، حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين من الأشخاص الإعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا

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تقديم الاقرارات الضريبية الضرائب استمرار عمل مصالح الضرائب يومي الجمعة والسبت

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