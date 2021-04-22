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محافظ المنيا يناقش الضوابط الجديدة لاستصدار تراخيص البناء

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعًا تنسيقيًا مع جامعة المنيا، لمناقشة ضوابط العمل الخاصة باللجنة المشرفة على أعمال تراخيص البناء برئاسة نائب المحافظ والتي ستبدأ في تلقي طلبات الترخيص مطلع مايو 2021، وذلك لرفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص.
جاء ذلك، بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب بكلية الهندسة.
قال المحافظ، إنه بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وسوف تكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق في باقي مراكز ومدن المحافظة بدايةً من 1 يوليو 2021.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة.
كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كافة الإمكانيات والاستعدادات في الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.

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