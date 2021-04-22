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رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبلت الدكتور هبة صالح، رئيس المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك اليوم الخميس ٢٠٢١٤٢٢.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن هذه الزيارة تأتي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء معهد قومي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الفيوم.

وأشار سيادته أنه تم خلال الزيارة تفقد عدد من الورش والمعامل والاستوديوهات والتي تضمنت استوديو إنتاج المحتوى الإعلامي واستوديو إنتاج الألعاب الإلكترونية واستوديو التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إنترنت الأشياء وهي عبارة عن تعريف بمجموعة من الخوادم الذكية وأجهزة الإنترنت المتطورة بهدف إطلاع الباحثين ومطوري البرامج على هذه الخوادم والأجهزة والتدريب عليها واكسابهم الخبرات المستقبلية اللازمة للعمل عليها واستخدامها.

وأضاف أ.د أحمد جابر شديد أنه تم أيضا تفقد (Maker Space Lab) والذي يهدف إلى مناقشة مبتكرات الباحثين في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والابتكارات المكونة من مواد صديقة للبيئة.

وأوضح أ.د أحمد جابر شديد أنه تم حضور لقاء مع عدد من خريجي المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات بقاعة الفيديو الكونفرانس حيث تحدثوا فيه عن تجربتهم ومدى استفادتهم من المعهد والتقدم الذي لمسوه في مجالات وفرص العمل المتاحة.

كما استمع سيادته لفيديو توضيحي يضم أهم تخصصات المعهد والتي تشمل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومعمارية البرمجيات وأمن المعلومات.
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات
رئيس جامعة الفيوم يزور المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات

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