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رئيس الوزراء يستعرض جهود المساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية مصر 2020

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، لاستعراض الجهود التي تتم للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2020.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم المساهمة في إعداد التقرير من خلال فريق بحثي على درجة عالية من الكفاءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفة أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات التي تواجهنا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن تقرير التنمية البشرية يقوم على عدد من المحاور المهمة، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن منهجية التقرير ارتكزت على المصادر الأولية التي تمثلت في البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدي التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من أصحاب المصلحة للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.

وأشارت، إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتسهيل مهام الفريق الذي يعمل على إعداد التقرير من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، برئاستها، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مُقررا للجنة.

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