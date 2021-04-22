Advertisements

الإسكان: إنجاز 92% من مشروع JANNA بالمنصورة الجديدة

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:50 م
مشروع JANNA
مشروع JANNA
Advertisements

بدأ الدكتور عاصم الجزار، زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقع على مساحة 127 فداناً، وسيتم تشغيل عدد من كلياتها فى العام الدراسى المقبل.

وأوضح المهندس محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تضم (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات  – كلية هندسة 1 -  كليه حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم  – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم  – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات  – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان  – صالات رياضيه ومعارض خارجية مفتوحة).


وانتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، لتفقد مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال 92 %.


وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وأعمال التشجير، والتنويع فى ألوان الزهور، من أجل إضفاء شكل جمالى على المواقع المختلفة.


كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع بالواجهة الرئيسية للمدينة، والتى تحتوى على مسار للمشاة، ومسار للدراجات، وبرجولات، ومقاعد للجلوس، ومناطق خضراء، لتكون متنهزا ومتنفسا لسكان المدينة، وتشكل منظراً جمالياً بواجهة المدينة..

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاسكان ومدينة المنصورة الجديدة الاسكان

أخبار تهمك

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. النتيجة الكاملة للحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2018

وزير الإسكان: تشطيب 613 عمارة بمشروعي "سكن مصر" و"JANNA"

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات المنصورة ودمياط الجديدتين

الحدود الدنيا لجميع كليات تنسيق المرحلة الثانية 2020 للشعبتين العلمية والأدبية

وزير الإسكان : جارٍ تنفيذ 4704 وحدات بـ"سكن مصر"

وزير الإسكان: جار الانتهاء من 4728 وحدة سكنية بمشروع"JANNA" بالمنصورة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر