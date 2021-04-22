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رسامة خريجي هذا العام لإكليريكية الأنبا رويس في رتبة ايبودياكون

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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صلى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس القداس الإلهي بمقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وخلاله أتمَّ نيافته صلوات منح رتبة ايبودياكون لطلبة السنة النهائية بالكلية وذلك قبل تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي الحالي.
كما تم السماح لطلبة الفرقة الثانية بالكلية ذاتها بارتداء الثوب الإكليريكي (الروب).
وتحدث نيافة الأنبا ميخائيل في كلمته للطلاب في حفل التخرج، عن كرامة الإكليريكية وكيف يكون الشماس الإكليريكي نموذجًا في الكلام والتصرف والانصباط في الصلاة والتعقل والحكمة.
شارك في الصلوات القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي للكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

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