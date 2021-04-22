علي جمعة: حي زينهم منسوب إلى "حفيد الرسول" (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نسل الرسول –صل الله عليه وسلم- انحصر في السيدة فاطمة، حيث توفى كل أبناء الرسول الذكور وهم صغار.





وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أرض الصالحين" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الرسول رزق بأربع بنات، منهم ابنتين توفيا في حياة الرسول ولم ينجبا، والسيدة زينب انجبت أمامة، ولكن "أمامة" تزوجت وتوفت قبل أن تنجب.





وأضاف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السيدة فاطمة ابنة الرسول أنجبت الحسن والحسين وزينب، ومنهم النسل الشريف المنسوب إلى جدهم رسول الله.





وتابع ان سيدنا الحسن توفى كل أولاده إلا الحسن المثنى، وزيد الأبلج، وسيدنا الحسين لم يبق من أولاده إلا علي زين العابدين، منوها بأن حي زينهم نسبة إلى علي زين العابدين حفيد الرسول.



