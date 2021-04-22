نشاط رعوي مكثف بإيبارشية أبوقرقاص



شهدت إيبارشية أبوقرقاص الفترة الأخيرة نشاطًا مكثَّفًا، وذلك بقيام أسقف الإيبارشية الجديد نيافة الأنبا فيلوباتير بمتابعة العمل الرعوي من خلال عقد لقاءات والقيام بزيارات، كانت أولاها مدرسة سانت ماريا الخاصة التابعة للمطرانية حيث اطمئن على انتظام اليوم الدراسي، وعلى الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمدرسة.

وفي سياق رعوي آخر عقد نيافة الأنبا فيلوباتير اجتماعًا مع المنسقين الإعلاميين بالإيبارشية، وذلك للتعرف على الدور الذي يقومون به في إطار الخدمة الإعلامية بالإيبارشية.

وفي الإطار ذاته التقى نيافته بخدام الدياكونية (خدمة القرية) وتم التركيز أثناء اللقاء على كيفية خدمة القرى والنجوع التي لا توجد بها كنائس.



كما التقى نيافته بخدام وخادمات ذوي الاحتياجات الخاصة وشدد على ضرورة وصول هذه خدمتهم إلى كل قرى الإيبارشية.