بايدن يحذّر من عواقب "عدم التحرك" في قضية المناخ

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من عواقب "عدم التحرك" في قضية المناخ، قائلًا: "سنقلل الانبعاثات الكربونية الصادرة من الولايات المتحدة".

وطالب بايدن، خلال كلمته في قمة المناخ، الدول التي تشكل أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بالعمل على الحد منها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "فرصة لخلق ملايين الوظائف في إطار عمليات مكافحة تغير المناخ".





وقد أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن الرئيس الأمريكي جوبايدن، سيعلن في قمة المناخ عن تعهدات جديدة للولايات المتحدة أهمها خفض الانبعاثات الغازية.

وتعد قمة المناخ التي تقودها الولايات المتحدة جزءًا من مبادرات إدارة بايدن لإظهار التزام الولايات المتحدة بمكافحة تغير المناخ بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق باريس.



