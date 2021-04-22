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برلمانية: المرأة المصرية حققت نجاحات جمة في كل المسؤوليات الموكلة اليها

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية حققت نجاحات جمة في كل المسؤوليات الموكلة اليها مما زاد ثقة القيادة السياسية فيها وجعل التمكين حياة ملموسة في العديد من القرارات اليومية وليس حبر علي ورق ولا مجرد عبارات رنانة للاستهلاك الاعلامي، فنشاهد كل يوم قرارات جديدة تضاف إلى قائمة انتصارات المرأة المصرية.


وأضافت "محروس" في تصريحات لها، اليوم، أن أهم آخر القرارت هو قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، والذي جاء استكمالا لحزمة الحوافز التي حققتها المرأة والمكتسبات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حيث أن القرار نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل، موضحة أن هذا القرار يأتي في إطار توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية للمرأة، وذلك بعد فترة التمكين الحقيقة التي حصلت عليها النساء خلال السنوات الأخيرة.


وتابعت "محروس" أن أيضا ما أعلنته الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، باعتماد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، كممثل للمجموعة الأفريقية، هو بمثابة انتصارًا جديدًا للمرأة


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه القرارت هي إعلان رسمي أن المرأة حققت نجاحات كبيرة في المناصب التي تقلدتها، وأثبتت أنها جديرة بالثقة والمسؤولية الكبيرة التي منحت إياها، وأن الفترة المقبلة سنشهد تواجد النساء في العديد من القطاعات المختلفة بعدما أثبتن كفاءتهن على العمل العام وتقلد المناصب المختلفة.

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