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محافظ الدقهلية: الصوامع مجهزة لاستقبال 210 آلاف طن قمح هذا العام

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن ان اجمالى ماتم زراعته هذا العام من محصول القمح يبلغ 242 الف و300 فدان إجمالي ما وانه من المتوقع توريد 210 الف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستبقباله بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الدقهلية الي أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 ".

وأكد محافظ الدقهلية علي أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.


والجدير بالذكر ان موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 بدء بالدقهلية من خلال 32 موقع تخزيني تشمل 5 صوامع و5 هناجر و22 شونه بإجمالي سعة تخزينية 256 ألف طن ويوجد بكل موقع لجنه للاستلام مكونه من احد ممثلى قطاع التموين رئيسا للجنة واحد الاعضاء من هيئة سلامه الغذاء واحد مسئولي عن تحديد درجه النظافه وتحديد الرتبة وممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي احد اعضاء القبانه المسئول عن الوزن
وعضو عن الشركات التموينية المسئولة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر ونواب البرلمان عن دائرة ميت غمر النائب محمود العزب والنائب احمد الالفي والنائبة ميرفت عازر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح باعتبارة المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء محمود شعرواي في هذا الشأن، ففي الدقهلية وبالتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور القصير وزير الزراعة.
محافظ الدقهلية: الصوامع مجهزة لاستقبال 210 آلاف طن قمح هذا العام
محافظ الدقهلية: الصوامع مجهزة لاستقبال 210 آلاف طن قمح هذا العام

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