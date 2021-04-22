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العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنهر النيل في البدرشين

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه غرقا بمجرى نهر النيل بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.


وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدعى "ع.ع." مقيم قرية الشنباب مركز البدرشين.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، بفحص الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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