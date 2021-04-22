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وفاة مكرسة شابة من إيبارشية دشنا إثر حادث أليم

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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انطلقت إلى السماء إثر حادث سير تاسوني فيلومينا المكرسة في بيت التكريس التابع لإيبارشية دشنا والتي تخدم بالإيبارشية ذاتها.
كانت المكرسة "فيلومينا" قد تعرضت لحادث منذ عشرة أيام، بينما كانت برفقة أسرتها وهم في طريقهم للقاهرة، ودخلت في غيبوبة وخضعت للعلاج بإحدى المستشفيات قبل أن تفيض روحها الطاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتبلغ المكرسة الراحلة من العمر ٢٥ سنة ولها في خدمة التكريس البتولي حوالي سنة واحدة فقط، حيث ولدت يوم ٩ سبتمبر ١٩٩٦ وتكرست يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا ولعضوات بيت التكريس للفتيات التابع للإيبارشية، في نياحة الابنة المباركة تاسوني فيلومينا، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرتها المباركة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

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