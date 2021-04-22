مخرج مسلسل "موسى" يكشف على الراديو 9090 كواليس مشهد الفيضان



وكشف سلامة كواليس مشهد الفيضان تم تنفيذه بأيدٍ مصرية بالكامل ولم نستعن بأي فرد أجنبي".



وأضاف محمد سلامة:" أنا مبسوط جدا بردود الأفعال وأننا استطعنا إنتاج عمل درامي يبسط الناس ومشهد الفيضان تم بأياد مصرية".



وتابع محمد سلامة:" كنا بنتصور في درجة حرارة 5 مئوية وكان المشهد صعبا للغاية على الممثلين وفريق العمل".



وأكمل محمد سلامة:"الفيضان تم تحضيره في 7 شهور وبدأنا من التعرف على طريقة حدوث الفيضان الكبير قبل بناء السد العالي في الأربعينيات".



ولفت محمد سلامة: "الفيضان اتصور كله في مدينة الإنتاج الإعلامي وتم بناء جزء من القرية داخل البحيرة بواسطة مهندس الديكور".



وأجاب المخرج محمد سلامة خلال الحلقة، على عدد من الأسئلة، قائلا: "السؤال اللى بهرب من إجابته، لما حد بيقولى انت شغال مخرج فين".



وأضاف سلامة: "الحياة الشخصية تخص النجم أو الفنان، فبستغرب لما الإعلام بيتدخل فى الحياة الشخصية ليهم".



وبين المخرج محمد سلامة: "مسلسل موسى بالنسبة ليا عمل مهم، أنا تقريبا عملت كل اللى بحلم بيه، لكن البداية الحقيقية ليا كانت فى مسلسل رحيم".



وأوضح: "لما اتعرض عليا مسلسل موسى، كانت فرصة إنى أشتغل مع السيناريست ناصر عبد الرحمن والنجم محمد رمضان".



ويُذيع الراديو 9090، فى رمضان 2021، برنامج "صايم ولا زى كل سنة"، والذى يُقدمه غدير حسان، وبسنت بكر، ورامى الحلوانى، ويستضيف نجوم الفن والإعلام ومنهم هذا الاسبوع أنوشكا وحمادة هلال ومصطفى قمر وحجاج عبدالعظيم ومنى عبدالغنى .

استضاف الإعلامى رامى الحلوانى، فى الحلقة الثامنة من برنامج "صايم ولا زى كل سنة"، على الراديو 9090، محمد سلامة، مخرج مسلسل موسى.