Advertisements

وزير الاسكان يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة محولات مدينة المنصورة الجديدة

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
Advertisements

ختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، بتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى لمحطة محولات الكهرباء، بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

 

وتجول وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل محطة محولات الكهرباء، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية عمل المحطة، التى تبلغ طاقتها الإجمالية 500 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14.5 فدان.

 

وتفقد الوزير، إحدى مدارس التعليم الأساسى، التى يجرى الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه يجرى تنفيذ مدرسة أخرى للتعليم الأساسي، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد آخر من المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق المختلفة.

 

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

 

كما تجول وزير الإسكان، بمنطقة الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

 

وأشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 94 %.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ أقل من ساعتين

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عرض فرنسي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

​وزير الإسكان: تنفيذ 11232 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" و4704 بـ"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة ​

وزير الإسكان: تشطيب 613 عمارة بمشروعي "سكن مصر" و"JANNA"

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء بمدينة 15 مايو

وزير الإسكان: 81 % نسبة تنفيذ 11232 وحدة بـ"JANNA" بالمنصورة الجديدة

مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

مساعد نائب رئيس" هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد الجامعة "الأهلية" بمدينة المنصورة الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر