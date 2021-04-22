وزير الاسكان يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة محولات مدينة المنصورة الجديدة

ختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، بتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى لمحطة محولات الكهرباء، بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

وتجول وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل محطة محولات الكهرباء، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية عمل المحطة، التى تبلغ طاقتها الإجمالية 500 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14.5 فدان.

وتفقد الوزير، إحدى مدارس التعليم الأساسى، التى يجرى الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه يجرى تنفيذ مدرسة أخرى للتعليم الأساسي، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد آخر من المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق المختلفة.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

كما تجول وزير الإسكان، بمنطقة الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 94 %.