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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الاسباني

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الخميس مواجهة برشلونة ضد خيتافي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تنطلق المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 بالإضافة إلى نقلها عبر 13 قناة اخرى على النحو التالي :-


Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD

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في الدوري الإسباني خيتافي برشلونة

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