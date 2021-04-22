14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الاسباني





تقام اليوم الخميس مواجهة برشلونة ضد خيتافي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تنطلق المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 بالإضافة إلى نقلها عبر 13 قناة اخرى على النحو التالي :-









Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Ultra HD (4K)

RMC Sport 1

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD